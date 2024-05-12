Коробейников Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Жданова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Лариса
Рождение ребёнка
17.02.1984
Дочь: Коробейникова Елена Александровна
Мать ребёнка: Жданова Лариса
Смерть
Неизвестно