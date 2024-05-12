Коробейников Александр Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейников Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробейников Павел Андреевич

Мать: Жильцова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Жданова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Лариса

Рождение ребёнка
17.02.1984

Дочь: Коробейникова Елена Александровна

Мать ребёнка: Жданова Лариса

Смерть
Неизвестно

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