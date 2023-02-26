Хоботина Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1901
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1902
Сын: Хоботин Пётр Иванов
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1903
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1906
Сын: Хоботин Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911
Сын: Хоботин Иван Иванов
Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно