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Хоботина Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Хоботин Василий Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Хоботин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Хоботин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Хоботин Пётр Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1903

Сын: Хоботин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1906

Сын: Хоботин Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Хоботин Иван Иванов

Отец ребёнка: Хоботин Иван Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоботин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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