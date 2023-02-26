Хоботин Иван Михайлов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения30.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1867
Отец: Скитев (новиков) Михаил Никифоров
Мать: Матрона Исаева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1901
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1902
Сын: Хоботин Пётр Иванов
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1903
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1906
Сын: Хоботин Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911
Сын: Хоботин Иван Иванов
Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоботина Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно