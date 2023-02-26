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Хоботин Иван Михайлов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

30.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1867

Отец: Скитев (новиков) Михаил Никифоров

Мать: Матрона Исаева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Хоботин Василий Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Хоботин Владимир Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Хоботин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Хоботин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1903

Сын: Хоботин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1906

Сын: Хоботин Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Хоботин Иван Иванов

Мать ребёнка: Хоботина Марфа Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоботина Марфа Петрова

Смерть
Неизвестно
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