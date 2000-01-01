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(Федина) Нина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1922

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922

Отец: Федин Константин Александрович

Мать: Федина Дора Сергеевна

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