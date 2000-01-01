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(Федина) Нина Константиновна
(Федина) Нина Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1922
Пол
Женский
Отец
Федин Константин Александрович
1892 г.р.
Мать
Федина (Александер) Дора Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922
Отец:
Федин Константин Александрович
Мать:
Федина Дора Сергеевна
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