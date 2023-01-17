Федин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Константин Александрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

12.02.1892

Дата смерти

15.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1892

Отец: Федин Александр Ерофеевич

Мать: Федина Анна Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.09.1922

Дочь: Нина Константиновна

Мать ребёнка: Федина Дора Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина Дора Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Novelist
Смерть
15.07.1977
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
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