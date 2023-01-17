Федин Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1892
Дата смерти15.07.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1892
Отец: Федин Александр Ерофеевич
Мать: Федина Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1922
Дочь: Нина Константиновна
Мать ребёнка: Федина Дора Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федина Дора Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Novelist
Смерть
15.07.1977
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище