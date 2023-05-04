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Никифоров Владимир Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

27.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1952

Сын: Никифоров Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна

Рождение ребёнка
03.07.1954

Сын: Никифоров Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна

Рождение ребёнка
19.08.1960

Сын: Никифоров Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна

Рождение ребёнка
17.12.1962

Дочь: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна

Смерть
27.10.1989

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