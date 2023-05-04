Никифоров Владимир Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1927
Дата смерти27.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1952
Сын: Никифоров Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна
Рождение ребёнка
03.07.1954
Сын: Никифоров Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна
Рождение ребёнка
19.08.1960
Сын: Никифоров Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна
Рождение ребёнка
17.12.1962
Дочь: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Никифорова Вера Илларионовна
Смерть
27.10.1989