Никифорова Вера Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1928
Дата смерти04.05.2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928
Отец: Григорьев Илларион
Рождение ребёнка
26.11.1952
Сын: Никифоров Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич
Рождение ребёнка
03.07.1954
Сын: Никифоров Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич
Рождение ребёнка
19.08.1960
Сын: Никифоров Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич
Рождение ребёнка
17.12.1962
Дочь: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич
Смерть
04.05.2008