Никифорова Вера Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Вера Илларионовна

Никифорова Вера Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1928

Дата смерти

04.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928

Отец: Григорьев Илларион

Мать: Григорьева Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
26.11.1952

Сын: Никифоров Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич

Рождение ребёнка
03.07.1954

Сын: Никифоров Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич

Рождение ребёнка
19.08.1960

Сын: Никифоров Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич

Рождение ребёнка
17.12.1962

Дочь: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Фадеевич

Смерть
04.05.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.