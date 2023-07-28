Парфен Евтихиевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Иван Парфеньевич
Мать ребёнка: Христина Афанасьевна
Рождение ребёнка
02.04.1891
Сын: Георгий Парфеньевич
Мать ребёнка: Христина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно