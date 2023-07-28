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Парфен Евтихиевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Иван Парфеньевич

Мать ребёнка: Христина Афанасьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1891

Сын: Георгий Парфеньевич

Мать ребёнка: Христина Афанасьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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