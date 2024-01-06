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Волков Яков Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

05.10.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария

Рождение ребёнка
1850

Сын: Волков Федор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Волков Макар Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Волков Никита Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.10.1893 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1626 л36об.jpg 1893г Успенская церковь с. Тищенское. 05.10.1893г 65 лет

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