Волков Яков Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти05.10.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария
Рождение ребёнка
1850
Сын: Волков Федор Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волков Макар Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.10.1893 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1626 л36об.jpg 1893г Успенская церковь с. Тищенское. 05.10.1893г 65 лет