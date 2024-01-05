Волкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Мария

Волкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

19.12.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Яков Андреев

Смерть
19.12.1894 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1627 л165об.jpg 1894г Успенская церковь с. Тищенское. 19.12.1894г
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close