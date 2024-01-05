Волкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти19.12.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Яков Андреев
Смерть
19.12.1894 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1627 л165об.jpg 1894г Успенская церковь с. Тищенское. 19.12.1894г