Шабанина (Самагинова (Самагина)) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанина (Самагинова (Самагина)) Валентина Алексеевна

Место рождения

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.07.1928

Дата смерти

26.07.1980

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928

Отец: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Мать: Самагинова (самагина) Анна Алексеевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.1980
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