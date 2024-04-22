Шабанина (Самагинова (Самагина)) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1928
Дата смерти26.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928
Рождение ребёнка
22.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.1980