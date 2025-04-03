Кружков Сидор Васильев
мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
умер 1805, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
ОтецВасилий ГригорьевНеизвестно г.р.
МатьЕвдокия ЗахароваНеизвестно г.р.
Супруги
Федосья ФилиповаНеизвестно г.р.
Дети
Кружков Михаил ИссидоровНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Григорьев
Мать: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Филипова
Смерть
1805