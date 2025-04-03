Кружков Сидор Васильев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кружков Сидор Васильев

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

умер 1805, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Отец
Василий ГригорьевНеизвестно г.р.
Мать
Евдокия ЗахароваНеизвестно г.р.
Супруги
Федосья ФилиповаНеизвестно г.р.
Дети
Кружков Михаил ИссидоровНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Григорьев

Мать: Евдокия Захарова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружков Михаил Иссидоров

Мать ребёнка: Федосья Филипова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Филипова

Смерть
1805
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

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