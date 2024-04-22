Прасковья Алексеева
Место рождения
Дата рождения12.10.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.10.1822 ст.
Отец: Алексей Петров
Мать: Марфа Сысоева
Запись №41 Сельца Хотебцова у крестьянина Алексея Петрова родилась дочь Праскева
Крещение
15.10.1822 ст.
Молитвовал приходский священник Иоанн Алексиев. Святого крещения сподоблена 15-го дня Восприемником был той же деревни крестьянин Федор Иевлев, восприемницею была той же деревни крестьянина Исая Давы... Показать все
Бракосочетание
Около 1844 ст.
Муж: Михаил Максимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно