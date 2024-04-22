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Прасковья Алексеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.10.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1801 г.р.

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1822 ст.

Отец: Алексей Петров

Мать: Марфа Сысоева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №41 Сельца Хотебцова у крестьянина Алексея Петрова родилась дочь Праскева
Крещение
15.10.1822 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал приходский священник Иоанн Алексиев. Святого крещения сподоблена 15-го дня Восприемником был той же деревни крестьянин Федор Иевлев, восприемницею была той же деревни крестьянина Исая Давы... Показать все
Бракосочетание
Около 1844 ст.

Муж: Михаил Максимов

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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