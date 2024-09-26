Делягина Екатерина Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Делягина Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Делягин Александр Александрович

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Делягин Николай Александрович

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Делягина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Делягина Анна Александровна

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Делягин Василий Александрович

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1885

Дочь: Делягина Мария Александровна

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1886

Дочь: Гусева (Делягина) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1898

Дочь: Делягина Варвара Александровна

Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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