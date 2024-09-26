Делягина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Делягин Александр Александрович
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Делягин Николай Александрович
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делягина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делягина Анна Александровна
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Делягин Василий Александрович
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1885
Дочь: Делягина Мария Александровна
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1886
Дочь: Гусева (Делягина) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1898
Дочь: Делягина Варвара Александровна
Отец ребёнка: Делягин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно