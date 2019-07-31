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Кушков Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1951

Отец: Кушков Иван Сергеевич

Мать: Кушкова Вера

Рождение ребёнка
29.06.1973

Дочь: Кушкова Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Кушкова Анна Львовна

Рождение ребёнка
10.04.1977

Дочь: Кушкова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Кушкова Анна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкова Анна Львовна

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