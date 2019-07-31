Кушков Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1951
Отец: Кушков Иван Сергеевич
Мать: Кушкова Вера
Рождение ребёнка
29.06.1973
Дочь: Кушкова Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Кушкова Анна Львовна
Рождение ребёнка
10.04.1977
Дочь: Кушкова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Кушкова Анна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушкова Анна Львовна