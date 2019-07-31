Кушкова (Каширская) Анна Львовна
Место рождения
Дата рождения?.10.1952
Дата смерти31.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1952
Рождение ребёнка
29.06.1973
Дочь: Кушкова Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Кушков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1977
Дочь: Кушкова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Кушков Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушков Юрий Иванович
Смерть
31.07.2019