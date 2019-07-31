Кушкова (Каширская) Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушкова (Каширская) Анна Львовна

Кушкова (Каширская) Анна Львовна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

?.10.1952

Дата смерти

31.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1952

Отец: Каширский Лев Александрович

Мать: Каширская Нина Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1973

Дочь: Кушкова Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Кушков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1977

Дочь: Кушкова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Кушков Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгелев Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушков Юрий Иванович

Смерть
31.07.2019
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close