Карышева (Карышева) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышева (Карышева) Татьяна Ильинична

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

30.06.1909

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1909

Отец: Карышев Илья Сергеевич

Мать: Карышева Ксения Александровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1932

Дочь: Большакова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Донской Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бриллиантов Николай Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Генетик, музыковед
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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