Карышева (Карышева) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения30.06.1909
Дата смерти1993
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1909
Рождение ребёнка
25.06.1932
Дочь: Большакова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Донской Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бриллиантов Николай Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Генетик, музыковед
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно