Карышева (Павловская) Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1883
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Карышева Александра Ильинична
Отец ребёнка: Карышев Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
30.06.1909
Дочь: Карышева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Карышев Илья Сергеевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася Ильична
Отец ребёнка: Карышев Илья Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
профессор медицины
Смерть
1962