Карышева (Павловская) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышева (Павловская) Ксения Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.11.1883

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Карышева Александра Ильинична

Отец ребёнка: Карышев Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
30.06.1909

Дочь: Карышева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Карышев Илья Сергеевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася Ильична

Отец ребёнка: Карышев Илья Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
профессор медицины
Смерть
1962
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