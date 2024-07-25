Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасия

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Плодистая) Агрипина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Смерть
1798

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