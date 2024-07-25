Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасия
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Плодистая) Агрипина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Смерть
1798