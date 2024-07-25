Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1814

Сын: Сиротенко Диомид Иванович

Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
10.02.1817

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
07.11.1818

Сын: Яков

Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
23.09.1820

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
15.04.1827

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович

Смерть
Неизвестно

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