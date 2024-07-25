Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1814
Сын: Сиротенко Диомид Иванович
Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович
Рождение ребёнка
10.02.1817
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович
Рождение ребёнка
07.11.1818
Сын: Яков
Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович
Рождение ребёнка
23.09.1820
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович
Рождение ребёнка
15.04.1827
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сиротенко Иван Игнатович
Смерть
Неизвестно