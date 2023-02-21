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Лысов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Калагина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна

Холопово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1917

Сын: Лысов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Воробьева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крошкина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильевна

Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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