Лысов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Калагина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна
Холопово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1917
Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Воробьева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крошкина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильевна
Мать ребёнка: Лысова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно