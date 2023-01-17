Лысова (Ананьева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысова (Ананьева) Пелагея Ивановна

Лысова (Ананьева) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич

Холопово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1917

Сын: Лысов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Воробьева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крошкина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close