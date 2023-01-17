Лысова (Ананьева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьев Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич
Холопово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1917
Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Воробьева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крошкина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно