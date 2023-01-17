Квасников Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасников Афанасий Савинович
Мать: не указана
Бракосочетание
1770
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Квасникова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно