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Квасников Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасников Афанасий Савинович

Мать: не указана

Бракосочетание
1770

Жена: Квасникова Евдокия Дементьева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Квасникова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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