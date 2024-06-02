Толстых Захар Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Толстых Трифон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1880
Мать ребёнка: Долгих Пераскева Матвеевна
Рождение ребёнка
14.12.1882
Мать ребёнка: Долгих Пераскева Матвеевна
Рождение ребёнка
25.05.1889
Дочь: Толстых Феодосия Захаровна
Мать ребёнка: Долгих Пераскева Матвеевна
Смерть
Неизвестно