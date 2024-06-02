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Толстых Захар Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Толстых Трифон Петрович

Мать: Толстых Матрена Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Пераскева Матвеевна

Рождение ребёнка
09.11.1880

Сын: Толстых Михаил Захарович

Мать ребёнка: Долгих Пераскева Матвеевна

Рождение ребёнка
14.12.1882

Сын: Толстых Павел Захарович

Мать ребёнка: Долгих Пераскева Матвеевна

Рождение ребёнка
25.05.1889

Дочь: Толстых Феодосия Захаровна

Мать ребёнка: Долгих Пераскева Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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