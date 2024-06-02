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Долгих Пераскева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

10.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Захар Трифонович

Рождение ребёнка
09.11.1880

Сын: Толстых Михаил Захарович

Отец ребёнка: Толстых Захар Трифонович

Рождение ребёнка
14.12.1882

Сын: Толстых Павел Захарович

Отец ребёнка: Толстых Захар Трифонович

Рождение ребёнка
25.05.1889

Дочь: Толстых Феодосия Захаровна

Отец ребёнка: Толстых Захар Трифонович

Смерть
10.11.1889

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