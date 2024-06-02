Долгих Пераскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти10.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1880
Отец ребёнка: Толстых Захар Трифонович
Рождение ребёнка
14.12.1882
Отец ребёнка: Толстых Захар Трифонович
Рождение ребёнка
25.05.1889
Дочь: Толстых Феодосия Захаровна
Отец ребёнка: Толстых Захар Трифонович
Смерть
10.11.1889