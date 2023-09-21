Аккузуин Минлегарей Танакбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аккузуин Минлегарей Танакбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аккузин Виталий Минлигареевич

Мать ребёнка: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аккузина) Роза Минлигареевна

Мать ребёнка: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аккузина) Алевтина Минлигареевна

Мать ребёнка: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна

Смерть
Неизвестно

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