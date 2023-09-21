Аккузуин Минлегарей Танакбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аккузин Виталий Минлигареевич
Мать ребёнка: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аккузина) Роза Минлигареевна
Мать ребёнка: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аккузина) Алевтина Минлигареевна
Мать ребёнка: Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно