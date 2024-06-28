Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аккузин Виталий Минлигареевич

Отец ребёнка: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аккузина) Роза Минлигареевна

Отец ребёнка: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аккузина) Алевтина Минлигареевна

Отец ребёнка: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич

Смерть
Неизвестно

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