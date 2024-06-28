Аккузина (Алынбаева) Менсылтан Алынбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аккузин Виталий Минлигареевич
Отец ребёнка: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аккузина) Роза Минлигареевна
Отец ребёнка: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аккузина) Алевтина Минлигареевна
Отец ребёнка: Аккузуин Минлегарей Танакбаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно