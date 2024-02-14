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Степанида Федорова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Федоркиной из крестьян помещика Федора Васильева сына Кобякова
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Аксинья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Трофим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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