Степанида Федорова
Место рождения
Дата рождения1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Федоров
Взята в деревне Федоркиной из крестьян помещика Федора Васильева сына Кобякова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Аксинья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Трофим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно