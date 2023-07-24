Лысенко Иван Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Иван Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Порфирий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1935

Дочь: Мельник Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Лысенко Ксения Иванова

Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Чучупал Вера Иванова

Мать ребёнка: Лысенко Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Лысенко Ксения Иванова

Смерть
30.09.1953
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