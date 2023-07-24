Лысенко Иван Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.09.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко Порфирий
Рождение ребёнка
28.12.1935
Дочь: Мельник Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Лысенко Ксения Иванова
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Чучупал Вера Иванова
Мать ребёнка: Лысенко Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лысенко Ксения Иванова
Смерть
30.09.1953