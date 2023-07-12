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Лысенко Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1902

Дата смерти

26.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1935

Дочь: Мельник Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лысенко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Чучупал Вера Иванова

Отец ребёнка: Лысенко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Фёдоров Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Лысенко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Фёдоров Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Фёдоров Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Пётр

Смерть
26.07.1989
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