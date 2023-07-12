Лысенко Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1902
Дата смерти26.07.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902
Отец: Иван
Рождение ребёнка
28.12.1935
Дочь: Мельник Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лысенко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Чучупал Вера Иванова
Отец ребёнка: Лысенко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Фёдоров Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысенко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Фёдоров Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Фёдоров Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Пётр
Смерть
26.07.1989