Баталина (Нагибина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталина (Нагибина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1792 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Нагибин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Баталина) Евдокия

Отец ребёнка: Баталин Ефрем

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Баталина) Дарья

Отец ребёнка: Баталин Ефрем

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Баталин Алексей

Отец ребёнка: Баталин Ефрем

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

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