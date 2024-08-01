Баталина (Нагибина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1759
Отец: Нагибин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Баталина) Евдокия
Отец ребёнка: Баталин Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Баталина) Дарья
Отец ребёнка: Баталин Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Баталин Алексей
Отец ребёнка: Баталин Ефрем
Смерть
Неизвестно