Баталин Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Баталин Козьма
Мать: Баталина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Баталина) Евдокия
Мать ребёнка: Баталина (Нагибина) Мария
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Баталина) Дарья
Мать ребёнка: Баталина (Нагибина) Мария
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Баталин Алексей
Мать ребёнка: Баталина (Нагибина) Мария
Смерть
Неизвестно