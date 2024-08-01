Баталин Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталин Ефрем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Баталин Козьма

Мать: Баталина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталина (Нагибина) Мария

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Баталина) Евдокия

Мать ребёнка: Баталина (Нагибина) Мария

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Баталина) Дарья

Мать ребёнка: Баталина (Нагибина) Мария

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Баталин Алексей

Мать ребёнка: Баталина (Нагибина) Мария

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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