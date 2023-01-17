Боровков Василий Никифоров
Место рождения
Дата рождения30.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
31.07.1877
Бракосочетание
26.05.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Васильева
Мать ребёнка: Боровкова Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Боровков Васильев
Мать ребёнка: Боровкова Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Васильева
Мать ребёнка: Боровкова Дарья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно