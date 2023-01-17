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Боровков Василий Никифоров

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
31.07.1877
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Боровкова Дарья Гаврилова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Васильева

Мать ребёнка: Боровкова Дарья Гаврилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Боровков Васильев

Мать ребёнка: Боровкова Дарья Гаврилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Васильева

Мать ребёнка: Боровкова Дарья Гаврилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Дарья Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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