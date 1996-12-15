Козлова - Albre (Батурина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1905 ст.
Дата смерти15.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1905 ст.
Бракосочетание
06.02.1924 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1925
Дочь: Алексеева Любовь Стефановна
Отец ребёнка: Козлов Степан Васильевич
Развод
09.02.1938
Муж: не указан
Развод
09.02.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Козлов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коост Мария Степановна
Отец ребёнка: Козлов Степан Васильевич
Смерть
15.12.1996