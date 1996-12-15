Козлова - Albre (Батурина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова - Albre (Батурина) Александра Николаевна

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Место рождения

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond

Дата рождения

05.11.1905 ст.

Дата смерти

15.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1905 ст.

Отец: Батурин Николай Федорович

Мать: Батурина Стефанида Григорьевна

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Бракосочетание
06.02.1924 ст.

Муж: Козлов Степан Васильевич

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
29.07.1925

Дочь: Алексеева Любовь Стефановна

Отец ребёнка: Козлов Степан Васильевич

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Развод
09.02.1938

Муж: не указан

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Развод
09.02.1938

Муж: Козлов Степан Васильевич

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Козлов Степан Васильевич

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коост Мария Степановна

Отец ребёнка: Козлов Степан Васильевич

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Смерть
15.12.1996
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