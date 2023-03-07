Козлов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Степан Васильевич

Козлов Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond

Дата рождения

25.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1891 ст.

Отец: Козлов Василий Власов

Мать: Козлова Матрона Ивановна

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Бракосочетание
06.02.1924 ст.

Жена: Козлова - Albre Александра Николаевна

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
29.07.1925

Дочь: Алексеева Любовь Стефановна

Мать ребёнка: Козлова - Albre Александра Николаевна

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
08.04.1928

Дочь: Коост Мария Степановна

Мать ребёнка: Козлова - Albre Александра Николаевна

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Развод
09.02.1938

Жена: Козлова - Albre Александра Николаевна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Козлова - Albre Александра Николаевна

Нина, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close