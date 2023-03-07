Козлов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1891 ст.
Отец: Козлов Василий Власов
Мать: Козлова Матрона Ивановна
Бракосочетание
06.02.1924 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1925
Дочь: Алексеева Любовь Стефановна
Мать ребёнка: Козлова - Albre Александра Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1928
Дочь: Коост Мария Степановна
Мать ребёнка: Козлова - Albre Александра Николаевна
Развод
09.02.1938
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Козлова - Albre Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно