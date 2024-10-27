Чайка (Скелевая) Устинья Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка (Скелевая) Устинья Леонтиевна

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Чайка Исидор Артемиевич

Восприемник
08.03.1894
Рождение ребёнка
28.11.1894

Сын: Чайка Андрей Исидорович

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: (Чайка) Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Восприемник
19.11.1898
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: (Чайка) Анна Исидоровна

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Рождение ребёнка
26.01.1902

Сын: Чайка Иоаннн Исидорович

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Восприемник
04.06.1905
Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: (Чайка) Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Восприемник
05.05.1907
Восприемник
08.09.1908
Восприемник
24.07.1909
Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Чайка Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Рождение ребёнка
31.07.1915

Сын: Чайка Стефан Сидорович

Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич

Смерть
Неизвестно

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