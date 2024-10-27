Чайка (Скелевая) Устинья Леонтиевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1894
Восприемник
08.03.1894
Рождение ребёнка
28.11.1894
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: (Чайка) Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Восприемник
19.11.1898
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: (Чайка) Анна Исидоровна
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Рождение ребёнка
26.01.1902
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Восприемник
04.06.1905
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: (Чайка) Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Восприемник
05.05.1907
Восприемник
08.09.1908
Восприемник
24.07.1909
Рождение ребёнка
20.03.1910
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Рождение ребёнка
31.07.1915
Отец ребёнка: Чайка Исидор Артемиевич
Смерть
Неизвестно