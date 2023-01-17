Поникаровский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1929

Сын: Поникаровский Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поникаровская Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
родная сестра Поникаровского А.А.
Смерть
Неизвестно
Отец Поникаровского А.А.
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