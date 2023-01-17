Поникаровский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1929
Сын: Поникаровский Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поникаровская Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Омск, город Омск, Омская область
родная сестра Поникаровского А.А.
Смерть
Неизвестно
Отец Поникаровского А.А.