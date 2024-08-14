Кириллова (Манаева) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти12.03.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
22.09.1899 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/136
Рождение ребёнка
06.09.1900 ст.
Сын: Кириллов Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Кириллов Николай Евстафьевич
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/129
Смерть
12.03.1901 ст.