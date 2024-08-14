Кириллова (Манаева) Анна Константиновна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллова (Манаева) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

12.03.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Николай Евстафьевич

Восприемник
22.09.1899 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/136
Рождение ребёнка
06.09.1900 ст.

Сын: Кириллов Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Кириллов Николай Евстафьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/129
Смерть
12.03.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

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