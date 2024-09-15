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Пераскева Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Назар Матвеевич

Мать: не указана

Восприемник
23.07.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/108
Бракосочетание
03.11.1867 ст.

Муж: Константин Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
жениху - 18 лет https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/137
Рождение ребёнка
14.10.1868 ст.

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Константин Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/68
Смерть
Неизвестно

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