Пераскева Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Назар Матвеевич
Мать: не указана
Восприемник
23.07.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/108
Бракосочетание
03.11.1867 ст.
жениху - 18 лет https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/137
Рождение ребёнка
14.10.1868 ст.
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Константин Васильевич
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/68
Смерть
Неизвестно