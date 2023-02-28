Козлов Кирил Тихонов
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Козлов Тихон Анисимов
Мать: Козлова Марфа Яковлева
Бракосочетание
13.?.1878
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.12.1879
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ефросинья Кирилова
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Елена Кирилова
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
05.10.1884
Дочь: Параскева Кирилова
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Елена мл.
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
18.05.1890
Дочь: Феодосия Кирилова
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
05.01.1892
Дочь: Домника Кирилова
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Козлов Фёдор Кирилов
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
13.02.1895
Дочь: Евдокия Кириловна
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Рождение ребёнка
24.05.1901
Дочь: Феодосия Кириллова
Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Смерть
Неизвестно