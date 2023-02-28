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Козлов Кирил Тихонов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Козлов Тихон Анисимов

Мать: Козлова Марфа Яковлева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.?.1878

Жена: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Козлов Николай Кирилов

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ефросинья Кирилова

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Елена Кирилова

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1884

Дочь: Параскева Кирилова

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Елена мл.

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Рождение ребёнка
18.05.1890

Дочь: Феодосия Кирилова

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.01.1892

Дочь: Домника Кирилова

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Козлов Фёдор Кирилов

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Евдокия Кириловна

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.05.1901

Дочь: Феодосия Кириллова

Мать ребёнка: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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