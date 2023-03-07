Кузнецова (Козлова) Агрипина Тихонова
Место рождения
Дата рождения22.06.1849
Дата смерти27.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1849
Отец: Козлов Тихон Анисимов
Мать: Козлова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
Рождение ребёнка
25.07.1877
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
Рождение ребёнка
30.04.1884
Сын: Кузнецов Николай Михайлов
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1891
Причина смерти: от воспаления