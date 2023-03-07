Кузнецова (Козлова) Агрипина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Козлова) Агрипина Тихонова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.06.1849

Дата смерти

27.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1849

Отец: Козлов Тихон Анисимов

Мать: Козлова Марфа Яковлева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Сын: Кузнецов Прохор Михайлов

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.04.1884

Сын: Кузнецов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Кононов

Смерть
27.06.1891
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от воспаления
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