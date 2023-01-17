Гришмановский Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.
Сын: Гришмановский Никифор Федорович
Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна
Крестные: д.Литвиново кр.Сергей Михайлович Гришмановский (?) и д.Бурлаки кр.дев. Фекла Яковлевна
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.
Дочь: Гришмановская Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна
Крестные: д.Литвиново кр.Михаил Данилович Гришмановский и кр.Сергея Михайловича Гришмановского(?) жена Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1914 ст.
Сын: Гришмановский Иван Федорович
Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна
Крестные: д.Литвиново кр.Андрей Васильевич Голубов и д.Чертово кр.дев.Мария Матвеевна Дроздецкая
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гришмановский Петр Федорович
Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна
Смерть
После 1916