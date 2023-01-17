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Гришмановский Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.

Сын: Гришмановский Никифор Федорович

Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Литвиново кр.Сергей Михайлович Гришмановский (?) и д.Бурлаки кр.дев. Фекла Яковлевна
Бракосочетание
До 1908

Жена: Дроздецкая Вера Матвеевна

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.

Дочь: Гришмановская Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Литвиново кр.Михаил Данилович Гришмановский и кр.Сергея Михайловича Гришмановского(?) жена Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1914 ст.

Сын: Гришмановский Иван Федорович

Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Литвиново кр.Андрей Васильевич Голубов и д.Чертово кр.дев.Мария Матвеевна Дроздецкая
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гришмановский Петр Федорович

Мать ребёнка: Дроздецкая Вера Матвеевна

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1916
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