Гришмановский Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришмановский Иван Федорович

Гришмановский Иван Федорович

avatar

Место рождения

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.05.1914 ст.

Дата смерти

18.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1914 ст.

Отец: Гришмановский Федор Михайлович

Мать: Дроздецкая Вера Матвеевна

Литвиново, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные: д.Литвиново кр.Андрей Васильевич Голубов и д.Чертово кр.дев.Мария Матвеевна Дроздецкая
Смерть
18.03.1942
Дата призыва 10.07.1941. Воинское звание красноармеец; рядовой. Воинская часть ЛАНО (Ленинградская Армия Народного Ополчения) Дата смерти: 18.03.1942, Ленинградская обл., Саратовская колония (умер от... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close