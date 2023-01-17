Гришмановский Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения28.05.1914 ст.
Дата смерти18.03.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1914 ст.
Крестные: д.Литвиново кр.Андрей Васильевич Голубов и д.Чертово кр.дев.Мария Матвеевна Дроздецкая
Смерть
18.03.1942
Дата призыва 10.07.1941. Воинское звание красноармеец; рядовой. Воинская часть ЛАНО (Ленинградская Армия Народного Ополчения) Дата смерти: 18.03.1942, Ленинградская обл., Саратовская колония (умер от... Показать все