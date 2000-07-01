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Сайфуллин Ирек Мурзаевич

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.11.1933

Дата смерти

01.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1933

Отец: Сайфуллин Мурза

Мать: Сайфуллина Файза Габдулловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Смерть
01.07.2000
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
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