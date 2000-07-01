Сайфуллин Ирек Мурзаевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1933
Дата смерти01.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1933
Отец: Сайфуллин Мурза
Рождение ребёнка
30.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.2000