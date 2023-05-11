Тарлыкова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлыкова Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья Романовна

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Романовна

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аксинья Романовна

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Тарлыков Егор Романович

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Романовна

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тарлыков Емельян Романович

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тарлыков Влас Романович

Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1858
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
дом №105
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарлыков Роман Иванович

Смерть
Неизвестно
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