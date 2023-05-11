Тарлыкова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья Романовна
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Романовна
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аксинья Романовна
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1850
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Романовна
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тарлыков Емельян Романович
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тарлыков Роман Иванович
Место жительства
1858
дом №105
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно