Тарлыков Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Тарлыков Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья Романовна
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Романовна
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аксинья Романовна
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
?.10.1850
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Романовна
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тарлыков Емельян Романович
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно