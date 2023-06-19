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Тарлыков Роман Иванович

Место рождения

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Тарлыков Иван

Мать: ?

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья Романовна

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Романовна

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аксинья Романовна

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Тарлыков Егор Романович

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Романовна

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тарлыков Емельян Романович

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тарлыков Влас Романович

Мать ребёнка: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарлыкова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно