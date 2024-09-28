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Холодный Андрей Зиновьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Холодный (Голод) Зиновий Маркович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Холодная Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Холодный Василий Андреевич

Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
14.12.1887 ст.
Покровское, Чернігівська область

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