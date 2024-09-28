Холодный Андрей Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти14.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Холодный (Голод) Зиновий Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодная Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Холодная Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Холодный Василий Андреевич
Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна
Смерть
14.12.1887 ст.