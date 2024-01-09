Холодная Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти01.05.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Холодная Евфимия Андреевна
Отец ребёнка: Холодный Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Холодный Василий Андреевич
Отец ребёнка: Холодный Андрей Зиновьевич
Смерть
01.05.1884 ст.
Похороны
03.05.1884 ст.