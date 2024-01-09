Холодная Анна Яковлевна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодная Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.05.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодный Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Холодная Евфимия Андреевна

Отец ребёнка: Холодный Андрей Зиновьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Холодный Василий Андреевич

Отец ребёнка: Холодный Андрей Зиновьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
01.05.1884 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
03.05.1884 ст.
Покровское, Чернігівська область

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