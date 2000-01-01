Палкина (Шихова) Евдокия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Шихова) Евдокия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1753 ст.

Муж: Палкин Степан Васильевич

1753г. МК с. Хлыновскон (жених Берёзовского стана дер. Городниковской отрок/невеста города Хлынова Воскресенского прихода УТМ Луковскинской слободки жителя Игната Шихова дочь девка) ГАКО ф. 237 оп. 75... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерия Степановна

Отец ребёнка: Палкин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Палкин Степан Васильевич

Смерть
После 1764
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