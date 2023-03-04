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Палкин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Палкин Василий Спиридонович

Мать: Палкина Василиса Петрова

Бракосочетание
24.10.1753 ст.

Жена: Палкина Евдокия Игнатьева

1753г. МК с. Хлыновскон (жених Берёзовского стана дер. Городниковской отрок/невеста города Хлынова Воскресенского прихода УТМ Луковскинской слободки жителя Игната Шихова дочь девка) ГАКО ф. 237 оп. 75... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерия Степановна

Мать ребёнка: Палкина Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Палкина Евдокия Игнатьева

Смерть
1808
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