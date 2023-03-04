Палкин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
24.10.1753 ст.
1753г. МК с. Хлыновскон (жених Берёзовского стана дер. Городниковской отрок/невеста города Хлынова Воскресенского прихода УТМ Луковскинской слободки жителя Игната Шихова дочь девка) ГАКО ф. 237 оп. 75... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерия Степановна
Мать ребёнка: Палкина Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Палкина Евдокия Игнатьева
Смерть
1808